Le pesanti dichiarazioni di Palacio su Salvini sono del tutto inventate (Di giovedì 23 gennaio 2020) Girano tantissimo in queste ore alcune dichiarazioni da parte di Rodrigo Palacio nei confronti di Salvini, con una critica piuttosto aspra nei confronti del principale esponente della Lega. Quest'ultimo, come avrete notato attraverso alcuni approfondimenti pubblicati sulle nostre pagine, negli ultimi giorni si è già ritrovato al centro di diverse polemiche, ma oggi 23 gennaio tocca smentire quella che è a tutti gli effetti una bufala senza controllo Una pagina Facebook, infatti, ha riportato un presunto virgolettato da parte dell'attaccante del Bologna, con un post che ha fatto rapidamente il giro del web. Solo approfondendo la natura di tale community, però, si percepisce che siamo in pieno clima troll. Come ha anticipato anche Bufale.net. Insomma, si inventano notizie come quella di Palacio, che nel criticare Salvini si sarebbe schierato apertamente contro il suo allenatore, ... optimaitalia

OptiMagazine : Le pesanti dichiarazioni di Palacio su Salvini sono del tutto inventate - MarcoLe86931402 : @BeppeMarottaMa1 Se avesse detto di votare per il Pd avrebbe ricevuto critiche ugualmente. Se sei un personaggio pu… - Tzara_1981 : @BausciaCafe dichiarazioni forti, dichiarazioni pesanti -