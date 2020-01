Le nutrie invadono le campagne lombarde: 700mila esemplari, la Regione lancia l’allarme (Di giovedì 23 gennaio 2020) campagne lombarde messe in ginocchio dall'invasione delle nutrie. Secondo le stime in Lombardia sono circa 700mila gli esemplari del roditore che provoca gravi danni alle coltivazioni. Regione Lombardia chiama in causa il governo e chiede un piano nazionale e fondi per risolvere il problema. "Le campagne delle province di Cremona, Brescia, Mantova, Lodi e Pavia sono invase da questo roditore che, quando va bene, riusciamo solo a contenere", denuncia l'assessore Fabio Rolfi. fanpage

