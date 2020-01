Le attività delle gelaterie Grom stanno chiudendo: il futuro è produzione industriale e supermercati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le attività delle gelaterie Grom stanno chiudendo. Prima lo storico negozio a Torino, in via Cernaia, poi via via gli altri a Udine, Treviso, Modena, Mestre, Alessandria. E, come si legge sul Corriere della Sera, nel primo trimestre di quest’anno è prevista un’ulteriore riduzione di taglia del canale retail. In tal modo, si privilegia la grande distribuzione.L’abbandono della produzione artigiana per dar spazio a quella industriale porta dietro con sé una serie di riflessioni. La prima, il taglio del personale (ma la multinazionale assicura un ricollocamento, seppur complesso). Poi la motivazione che ha spinto l’azienda torinese ad aprirsi al mercato mondiale. “Per capire il cambio di strategia deciso da Unilever — che si dice sia stato dovuto digerire loro malgrado dai due fondatori che sono comunque ancora presenti nel ... huffingtonpost

