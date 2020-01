Lavoro, Nappi: “Le politiche di assistenzialismo distruggono l’occupazione” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Le politiche del Lavoro a colpi di assistenzialismo e di incentivi a pioggia stanno distruggendo l’occupazione e l’impresa in Italia. Il Mise è diventato un centro accoglienza per le delegazioni sindacali delle aziende in crisi. Il Ministero del Lavoro un caf per erogare sussidi“. E’ quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. “Lo dimostra per l’ennesima volta il rapporto INPS sull’incremento del 20% dei lavoratori in cassa integrazione. Invece di investire sulle imprese, di tagliare la tassazione, di favorire l’accesso al credito e di sostenere il Lavoro di qualità con incentivi mirati alle esigenze delle piccole imprese, questo governo continua la scellerata corsa al massacro delle speranze degli italiani, specie al Sud. Le elezioni regionali e suppletive che partono domenica e si concluderanno in ... anteprima24

