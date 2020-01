Lavoro, Inps: nei primi undici mesi del 2019 +438mila contratti stabili. Saldo tra assunzioni e cessazioni in calo rispetto al 2018 (Di giovedì 23 gennaio 2020) I rapporti di Lavoro a tempo indeterminato sono aumentati di 438.883 contratti, mentre calano ancora quelli a termine. I dati dell’Osservatorio Inps sul precariato riguardanti i primi 11 mesi del 2019 confermano la tendenza in atto da inizio 2018 che vede un incremento costante dei posti di Lavoro stabili e una diminuzione altrettanto continua dei contratti a tempo determinato. Il numero dei contratti stabili firmati da gennaio a novembre 2019 è in aumento del 11% rispetto allo stesso periodo del 2018. E la tendenza è rafforzata dal netto incremento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, passate da 463mila a 653mila (+41,1%). Le assunzioni totali nei primi 11 mesi sono state 6.666.609 a fronte però di 6.153.675 cessazioni, con un Saldo positivo di 512.934 contratti. Nel periodo da gennaio a novembre 2018 il Saldo dei posti di Lavoro era migliore: oltre 711mila ... ilfattoquotidiano

