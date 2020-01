L’Australia rifiorita dopo le piogge nelle foto di Russel Crowe (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le immagini dell’Australia che rifiorisce. dopo i tremendi incendi che hanno devastato vaste aree del Paese, e che in tante zone sono ancora in atto – si calcola che siano ancora attivi più di 100 i roghi e si teme che la situazione posso ancora peggiorare per le alte temperature – in alcune zone la pioggia sta regalando la bellezza del miracolo della natura, che anche quando sembra vinta rifiorisce. È evidente dalle foto che l’attore e regista australiano Russel Crowe ha postato sulla sua pagina di Instagram. Un paesaggio, la vista dalla sua villa a Coffs Harbour sulla Gold Costa a sud di Brisbane, nel Nuovo Galles del Sud, trasformato dal prima dal passaggio del fuoco e poi dall’arrivo delle piogge, lo stesso paesaggio prima arso, arido, marrone, e poi un’esplosione di verde e di vita: «Il mio posto, 10 settimane fa subito dopo il passaggio del ... vanityfair

