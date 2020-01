Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano 5 anni del figlio Enea: la sorpresa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Teneri momenti a casa di Marco Bocci e Laura Chiatti, più uniti che mai. I due hanno festeggiato il compleanno del figlio Enea, che compie 5 anni, organizzandogli delle bellissime sorprese. Bocci-Chiatti, il video della sorpresa al figlio Enea Marco Bocci e Laura Chiatti rappresentano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Insieme hanno festeggiato il compleanno del figlio che compie cinque anni e raccontato tutto tramite le Storie Instagram. Nei video si vede Enea addormentato abbracciato a papà Bocci e poi l’arrivo di Laura che sveglia i due con una torta speciale: una ciambella con sopra le candeline. Enea, dopo averle spente, abbraccia felice i genitori. Quello di Laura per il figlio è vero e proprio amore incondizionato, poco prima aveva condiviso un messaggio su Instagram proprio per Enea: “Tra mezz’ora hai 5 anni amore mio… 5 anni d’innocenza, di ... thesocialpost

