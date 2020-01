L’assordante silenzio di Alessandro Di Battista dopo le dimissioni di Luigi Di Maio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ha parlato quasi sempre, ma si è anche preso lunghe pause di riflessione, soprattutto dopo alcune sonore disfatte del Movimento 5 Stelle. Ma una volta lo ricordavamo felice e sorridente sulle nevi, in tenuta da sci, al fianco di Luigi Di Maio. Era il capodanno del 2019 e i pentastellati erano in fermento per la loro prima reale ‘assunzione di responsabilità’ di fronte agli italiani e alla guida (sempre condivisa del Paese). Poi i risultati sono andati scemando e il silenzio ha iniziato a essere un marchio di fabbrica per Alessandro Di Battista. Un copione che si sta riproponendo in queste ore di caos a Cinque Stelle dopo le dimissioni del capo politico. LEGGI ANCHE > Di Maio si dimette: «Più forti dei tradimenti, anche dall’interno» Quel Luigi Di Maio che mercoledì pomeriggio, durante la presentazione del team di facilitatori regionali pentastellati a Roma, ha dato le proprie ... giornalettismo

