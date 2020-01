L’appello della psicologa ai ladri: ‘Avete rubato giochi e documenti dei bimbi autistici’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rubati giochi per bambini autistici ed un faldone con i loro documenti da un'automobile. L'appello di una psicologa: "Aiutatemi a ritrovarli, soprattutto i documenti del lavoro svolto sui bambini". In tanti hanno già offerto giocattoli per poterle permettere di riprendere in breve l'attività di lavoro con i piccoli. fanpage

Francesco_Aloi : RT @it_samp: Abbiamo deciso di raccogliere l'appello di un tifoso. In tutti i nostri canali, ci saranno solo foto di #ferrero senza i color… - SerglocSergio : L'appello della Cgil Emilia-Romagna: «Votare per i sovranisti è tradire la natura della regione» - CgilBologna : RT @ERCGIL: Emilia Romagna: l'appello Cgil al voto -