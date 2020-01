Lady Gaga rompe il silenzio e commenta in modo meraviglioso il leak del suo nuovo singolo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Martedì notte è finita in rete la versione completa di Stupid Love, quello che probabilmente sarà il nuovo singolo di Lady Gaga e che pare sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 7 febbraio. Per più di 24 ore la Germanotta è stata in silenzio, ma ieri notte ha deciso di parlare. Con un tweet fantastico Gaga ha ironizzato sul leak della sua nuova canzone. can y’all stop pic.twitter.com/1jvZLdY6jV — Lady Gaga (@LadyGaga) January 23, 2020 Anche a causa di questo tweet, molti Little Monster sono convinti che sia stato lo stesso team di Lady Gaga a pubblicare Stupid Love sul web, per creare hype. .@LadyGaga breaks her silence after the rumored #LG6 lead single, #StupidLove was leaked and spread online: “Can y’all stop” pic.twitter.com/W0m5xypdK4 — Pop Crave (@PopCrave) January 23, 2020 Stupid Love l’ha leakata la stronza sicuramente, quel tweet ne è la conferma. — biscia hadid ... bitchyf

