La sinistra è troppo sicura di sé in Emilia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Percepisco un’aria troppo rassicurata da parte della sinistra e del centro sinistra a proposito delle elezioni in Emilia Romagna. Come se la vittoria fosse ad un passo. Nulla è più incerto. O –per i pochi realisti- come se l’aver detto che il governo comunque continuerà qualunque sia il risultato basti a sfangarla, come si dice. Forse il governo potrà continuare anche in caso di sconfitta: in Italia siamo abituati a governi deboli che reggono, certamente. Ma l’allarme è grave e ancor più grave che la sinistra non lo capisca. In realtà cosa sta accadendo nella pancia del paese? In breve si può sintetizzare così: Salvini –malgrado tutti i suoi limiti- sta “creando” un popolo; la sinistra invece no. Anche se non ci piace dobbiamo guardare la realtà in faccia: il ... huffingtonpost

