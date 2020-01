La sfida di Salvini a Bibbiano: ​sul palco il dolore delle mamme (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Lo scontro tra Lega e Sardine. Le piazze contrapposte. Il Carroccio fa parlare i genitori dello scandalo "Angeli e demoni". Le sardine: "Gogna mediatica" Sono mondi che si oppongono e contrappongono. Forse più per volontà delle sardine che della Lega. A Bibbiano le due piazze rappresentano due visioni incompatibili della politica. E ora il tanto atteso confronto a distanza è diventato realtà. Sono vicini eppure così distanti, Mattia Santori e Matteo Salvini. Le sardine si riuniscono in piazza Libero Grassi, dopo aver dovuto cedere la location principale al "nemico" leghista. Un'ora prima del via alla manifestazione (previsto per le 19) avevano già tappezzato l'area di striscioni contro il Carroccio, sintomo che l'ossessione non li ha ancora abbandonati. "Salvini prova a citofonare ai camorristi se hai il coraggio", scrivono ... ilgiornale

fanpage : “Decreti sicurezza? Sono da cancellare”. La nostra intervista a @ellyesse - Agenzia_Ansa : #Sardine, incontro nazionale il 14-15 marzo a Scampia. Oggi la sfida a distanza tra piazze con Salvini a #Bibbiano… - Stoico26356790 : RT @giobandnere: Bibbiano, sfida tra Sardine e Salvini. Sul palco della Lega la mamma del piccolo Tommy -