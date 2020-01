La scimmia di Friends (e di Lynch) e altri animali memorabili della tv (Di giovedì 23 gennaio 2020) Per celebrare il suo 74esimo compleanno lo scorso 20 gennaio, il visionario David Lynch ha voluto fare un regalo a sorpresa ai tanti fan pubblicando su Netflix un suo corto inedito intitolato What Did Jack Do?. In puro stile Lynchiano, si tratta di 17 minuti in bianco e nero in cui lo stesso regista interroga una scimmia sull’identità di un misterioso assassino. Al solito, enigmatico quanto basta. Ovviamente, l’attenzione di molti è stata catturata dall’animale protagonista, scatenando una curiosità che ha portato a una simpatica rivelazione: Katie, la scimmia attrice presente in questo corto, è la stessa che interpretava il mitico Marcel in Friends. Dagli albori della storia del cinema e anche della tv, da Lassie in poi, gli animali delle più varie specie (come la piovra Aristotele de La famiglia Addams o il coccodrillo Elvis di Miami Vice) sono diventati figure indelebili del nostro ... wired

ParamountItalia : Guarda un po' chi si rivede nel nuovo corto di #DavidLynch... ?? #Friends - zazoomblog : La scimmia del nuovo corto di David Lynch è Marcel di Friends - #scimmia #nuovo #corto #David #Lynch… -