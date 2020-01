La protesta dei tifosi: muri tappezzati di messaggi contro Lotito (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “Lotito, Salerno non ti vuole”. Non lascia adito a dubbi e interpretazioni il manifesto affisso in più punti della città di Salerno, in modo particolare nel quartiere di Pastena, che condensa l’ultima protesta della tifoseria granata. In maniera esplicita una serie di locandine invitano il patron della Salernitana ad andare via, manifestando il malcontento nei confronti della società, all’esito di una campagna acquisti nel mercato di gennaio che non ha soddisfatto completamente i supporters. L'articolo La protesta dei tifosi: muri tappezzati di messaggi contro Lotito proviene da Anteprima24.it. anteprima24

