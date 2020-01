La faccia di Bonafede quando gli dicono che anche «gli innocenti finiscono in carcere» | VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’intervista di Alfonso Bonafede a Otto e Mezzo ha lasciato molti spunti di discussione. Si è parlato, moltissimo, delle dimissioni di Luigi Di Maio dal ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle, ma è stato dato anche ampio spazio al tema che divide ancora la maggioranza di governo: quello della prescrizione. La giornalista de La Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, ha esposto i dati degli innocenti in carcere in Italia dal 1992 e il ministro della Giustizia rimane di sasso, con un volto allibito. LEGGI anche > Gruber a Bonafede: «Le dimissioni di Di Maio alla vigilia di una sconfitta». E lui: «Questo lo dice lei» «Ogni tanto pensa agli innocenti che finiscono in carcere?», chiede la giornalista al ministro della Giustizia. E lui replica scuotendo il capo: «Gli innocenti non finiscono in carcere». Peccato che Annalisa Cuzzocrea abbia sottomano i dati delle persone che, dal 1992 ... giornalettismo

