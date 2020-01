La crudeltà del racconto diventa arte: F Q da FuturDome a Milano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Milano, 23 gen. (askanews) – Ci sono luoghi in cui le cose d’arte contemporanea accadono con naturalezza, come se fossero parti di un paesaggio in continua e costante evoluzione. Uno di questi, a Milano, è FuturDome, lo spazio gestito da Ginevra Bria e Atto Belloli Ardessi, che ora presenta una mostra del duo F/Q, nata dal programma di residenza A-I-R e ispirata a un racconto dello scrittore Hervé Guibert, intitolato Les Chiens. A introdurci nello strano universo della mostra la voce di uno dei due artisti, a loro modo inafferrabili come immagine collettiva. “E’ un racconto – ci hanno detto – che è stato scritto in Italia, all’isola d’Elba d’estate e parla di un rapporto a tre, con delle venature di crudeltà e di amore e mette in scena su più piani narrativi un racconto che parte da una storia vera, autobiografica di Guibert, che ... notizie

