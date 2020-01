La clamorosa bufala di Palacio che chiama Salvini ‘asino’ e che non è d’accordo con Mihajlovic (Di giovedì 23 gennaio 2020) In tanti ci hanno creduto, in tanti continuano a crederci. Rodrigo Palacio non ha mai fatto una dichiarazione politica su Matteo Salvini e non si è mai detto in disaccordo con Sinisa Mihajlovic che, nella giornata di ieri, ha fatto sapere – attraverso un’intervista al Resto del Carlino – di appoggiare la corsa della Lega in Emilia-Romagna. Si tratta di una clamorosa bufala di Rodrigo Palacio contro Salvini che ha iniziato a diffondersi nel primo pomeriggio e che era partita con un intento completamente diverso rispetto all’effetto che ha sortito. LEGGI ANCHE > La bufala della tassa sulla pipì nei bar e ristoranti del Lazio La bufala di Rodrigo Palacio contro Salvini e Mihajlovic La presunta dichiarazione di Rodrigo Palacio, infatti, è stata realizzata da una pagina Facebook che, sin dalla sua fondazione, ha il compito di raccontare delle storie inventate sul ... giornalettismo

