La brigatista Federica Saraceni libera | «E’ un insulto per i famigliari delle vittime»

Federica Saraceni, ex brigatista condannata a 21 anni per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona assassinato nel Maggio 1999 a Roma, potrebbe presto essere libera. A stabilirlo sarà il Tribunale di Sorveglianza di Roma che il 3 luglio scorso aveva già dichiarato inammissibile l'istanza di libertà condizionale da parte della difesa dell'ex terrorista. Questa volta l'esito potrebbe essere diverso e la Saraceni potrebbe scontare gli ultimi quattro anni ai domiciliari. La figlia di Massino D'Antona, Olga D'Antona, non ci sta. Ad ottobre 2019 Olga si era già scagliata contro la magistratura quando alla Saraceni fu stato assegnato il reddito di cittadinanza di 624 euro al mese, quasi la cifra massima prevista dal sussidio introdotto dai Cinque Stelle.

