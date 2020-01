La Br Saraceni uccise D'Antona. Dopo il reddito avrà la libertà (Di giovedì 23 gennaio 2020) Patricia Tagliaferri La terrorista condannata per l'omicidio ha già scontato 17 anni (su 21). Era ai domiciliari, adesso può uscire La Cassazione apre uno spiraglio per Federica Saraceni, l'ex brigatista condannata per l'omicidio di Massimo D'Antona, il giuslavorista assassinato a Roma nel maggio del 1999. La prima sezione penale della Suprema Corte, infatti, Dopo una camera di consiglio che si è svolta martedì, ha accolto il ricorso della difesa dell'ex terrorista annullando con rinvio l'ordinanza con cui lo scorso 3 luglio il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione condizionale. La palla torna quindi allo stesso Tribunale di Sorveglianza, che dovrà esaminare nuovamente la richiesta. Questa volta l'esito potrebbe essere diverso e la Saraceni potrebbe finire di scontare la pena fuori di casa, rischiando così di ... ilgiornale

Saraceni uccise Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Saraceni uccise