La bellissima risposta di Bonaccini a Mihajlovic che sostiene la Lega alle elezioni in Emilia Romagna (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le elezioni in Emilia Romagna hanno assunto con il tempo una importanza sempre maggiore: da elezioni regionali si sono trasformate in un vero e proprio test nazionale. Dalla mobilitazione delle sardine, fino alla recente aggressione della giovane militante del Pd, i toni sono pesantemente oscillati tra richiesta di decoro e dignità e parole di odio e violenza. In questo coro è degna di nota invece la dichiarazione fatta da Stefano Bonaccini, governatore uscente e candidato del Partito Democratico, che ha commentato l’endorsement di Sinisa Mihajlovic alla candidata rivale con classe e affetto. La bellissima risposta di Bonaccini a Mihajlovic che sostiene la Lega alle elezioni in Emilia Romagna LEGGI ANCHE> Sinisa Mihajlovic fa il tifo per Salvini e Borgonzoni in Emilia-Romagna L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha dichiarato di sostenere la candidata Lega Lucia ... giornalettismo

