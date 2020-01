Karate, Premier League Parigi 2020: italiani a caccia di punti preziosi in ottica olimpica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo la prima tappa della Serie A disputata a Santiago del Cile, nel prossimo weekend sarà la Premier League a iniziare la propria stagione. Il Karate entra nel vivo e regalerà un fine settimana di grande spettacolo allo Stadium Pierre de Coubertin di Parigi. Oltre ai successi di tappa, ed a quello globale della manifestazione, le attenzioni di tutti sono verso i pass olimpici per Tokyo 2020 che, ormai, sono dietro l’angolo. Andiamo a conoscere la situazione dei portacolori italiani ai nastri di partenza dell’appuntamento Parigino. Nel kata maschile Mattia Busato è attualmente settimo nel ranking mondiale con un buon margine sugli inseguitori, per cui proverà ad accorciare su chi lo precede. Per quanto riguarda il kumitè -67kg Angelo Crescenzo viaggia in un ottimo terzo posto, mentre è quindicesimo Luca Maresca, chiamato alla grande prestazione per risalire qualche gradino. ... oasport

