Karate Kid | il cult anni ’80 diventerà un musical di Broadway (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il film cult anni ’80 Karate Kid diventerà un musical a Broadway. La notizia è stata appena rilasciata e la produzione dello spettacolo starebbe alle fasi iniziali di lavorazione. Chi non ha mai visto Karate Kid da piccolo? Tutti i bambini – sopratutto i maschietti – hanno sognato di essere Daniel LaRusso ed essere allenati … L'articolo Karate Kid il cult anni ’80 diventerà un musical di Broadway proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

