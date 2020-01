Juventus Roma: Pjanic accorcia bene, il pressing bianconero funziona (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pjanic, Bonucci e Rugani hanno accorciato bene in Juventus-Roma. Hanno consentito di mantenere una linea alta La Roma è una squadra estremamente tecnica, che imposta in modo molto pulito dal basso. Nel complesso, però, la pressione offensiva della Juventus ha funzionato bene: in pieno stile Sarri, il tentativo era quello di recuperare palla in avanti, aggredendo la prima costruzione avversaria. Affinché ciò funzioni, è necessario che tutta la squadra accorci bene, che non ci siano quindi troppe distanze tra i reparti. Un esempio nella slide sopra: la Juventus aggredisce bene nella metà campo Romanista, con Pjanic che recupera palla. Notare l’altezza della linea difensiva, con Bonucci e Rugani in una posizione molto avanzata. Juve corta e compatta, la chiave per un pressing efficace. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

