Juventus: Douglas Costa e Cristiano Ronaldo nel 433 di Sarri (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nel 433 della Juventus, Douglas Costa e Ronaldo partono da una posizione più defilata. Diversi cambiamenti rispetto al rombo Douglas Costa trasforma le caratteristiche tattiche della Juventus. Col brasiliano in campo, i bianconeri si schierano con un 433 piuttosto evidente. Per quanto le ali (Costa e Ronaldo) godano di diversa libertà, tendono a partire da una posizione defilate. Di conseguenza, rispetto al rombo la Juve sfrutta maggiormente le catene laterali. Un esempio nella slide sopra, in cui a sinistra si forma un triangolo formato da ala (CR7), terzino (Alex Sandro) e interno (Rabiot). Di conseguenza, il 433 chiede di più agli inserimenti delle mezzali, visto che hanno più modo di attaccare la profondità e inserirsi centralmente. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

forumJuventus : Juventus, i senatori del Bayern chiamano Douglas Costa. I tedeschi starebbero valutando un clamoroso ritorno del br… - GoalItalia : Le pagelle di #JuventusRoma: Douglas Costa ? Bentancur ?? Cristante ?? Florenzi ?? [@romeoagresti] - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 4-0 Udinese (16' Higuain, 26'57' Dybala, 60' Douglas Costa) | Possessions: 63%-37% | Shot… -