Juve | Pjanic | «Vogliamo vincere la Coppa Italia»

Juventus Roma : Pjanic accorcia bene - il pressing bianconero funziona : Pjanic, Bonucci e Rugani hanno accorciato bene in Juventus-Roma. Hanno consentito di mantenere una linea alta La Roma è una squadra estremamente tecnica, che imposta in modo molto pulito dal basso. Nel complesso, però, la pressione offensiva della Juventus ha funzionato bene: in pieno stile Sarri, il tentativo era quello di recuperare palla in avanti, aggredendo la prima costruzione avversaria. Affinché ciò funzioni, è necessario che tutta la ...

Juventus : Pjanic è pericoloso quando può alzarsi : quando la Juventus alza il suo baricentro, Pjanic può incidere in zona di rifinitura. Lo si è visto contro il Parma Nonostante, da vertice basso, oggi Pjanic ricopra posizioni più arretrate, resta un giocatore con capacità in rifinitura fuori dal comune. D’altronde, alla Roma era tra i migliori assist-man del campionato. quando la Juventus riesce a schiacciare l’avversario, Pjanic può alzare la propria posizione ed incidere anche ...

Juve - nervi tesi : Higuain - Cuadrado e Pjanic subito negli spogliatoi - dopo il 2-1 al Parma : nervi tesi in casa Juve. Al termine della partita con il Parma, vinta con il punteggio di 2-1 e che ha portato i bianconeri a +4 sull'Inter, tre calciatori hanno abbandonato il campo e non sono andati a festeggiare il successo sotto la curva. Higuain, Pjanic e Cuadrado hanno abbandonato i compagni e hanno deciso di tornare subito negli spogliatoi.Continua a leggere

Juventus - Pjanic : «Sconfitta in Supercoppa? Chiediamo scusa ai tifosi» : Le parole di Miralem Pjanic, centrocampista in forza alla Juventus, presente al Globe Soccer Award di Dubai Ecco le dichiarazioni di Miralem Pjanic dall’evento Globe Soccer Award tenutosi a Dubai, durante il quale ha ricevuto il premio il premio alla carriera. «Sarri rispetto ad Allegri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica. L’importante, comunque, è cercare di vincere trofei, cosa che abbiamo sempre fatto. La Lazio e ...

Calciomercato Juventus - Pjanic fa ‘tremare’ i tifosi : Calciomercato Juventus, l’agente di Pjanic è in continui contatti con il PSG: i tifosi bianconeri tremano Miralem Pjanic fa tremare i tifosi juventini. Secondo quanto riferito dai francesi di le10sport, l’agente del calciatore sarebbe in costante contatto con il Paris Saint Germain. Il bosniaco è da tempo nel mirino dei francesi che con la Juventus, […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjanic fa ‘tremare’ i tifosi ...

Juventus - Pjanic : «Abbiamo grandi responsabilità - ci mettiamo la faccia» : Miralem Pjanic torna sulla sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio: ecco le parole del centrocampista della Juventus Miralem Pjanic non dice mai parole banali, e dai suoi profili social analizza la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, all’indomani della gara disputata a Riad. Il centrocampista della Juventus non si nasconde e ci mette la faccia dopo la debacle contro i biancocelesti nella gara che assegnava il primo ...

Sampdoria Juventus : il palleggio interno di Pjanic e Rabiot : Anche contro squadre che si chiudono, la Juventus palleggia per vie interne. Si è visto chiaramente a Genova La metamorfosi da Allegri a Sarri è stata piuttosto netta. Oggi la Juventus è una squadra che attacca sul corto e fa tanta densità in mezzo. Sguarnisce le corsie esterne e cerca tante combinazioni centrali di prima, avvicinando i propri giocatori. Anche contro il denso e stretto 442 della Sampdoria, i bianconeri hanno fatto vedere un ...

Lazio-Juventus 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Pjanic Signora in Giallo - chi compra la lampadina a Berna? [FOTO] : Lazio-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Il sabato di Serie A si è chiuso con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. I biancocelesti esultano e sognano in grande, tris in rimonta agli avversari. Queste, al termine del match, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY. LAZIO Strakosha 5 – E va bene che siamo sotto Natale, ma il suo ‘assist’ a Dybala è un pochettino esagerato. Luiz ...

Mercato Juventus - arriva il vice Pjanic : Pjaca come contropartita tecnica! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Tonali, attuale centrocampista del Brescia e oggetto del desiderio di Fabio Paratici. Un assalto che i bianconeri potrebbero tentare già a gennaio, per poi perfezionare il tutto in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Il centrocampista ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, con la Juventus pronta ad ...

Juventus : Bentancur supporta Pjanic quando è marcato : quando Pjanic è marcato, Bentancur aiuta la Juventus nel palleggio. I bianconeri dispongono così di un doppio play Bentancur sta acquistando sempre più minutaggio nella Juventus di Sarri. L’uruguagio abbina la pulizia nel palleggio a un grande dinamismo che lo porta a coprire ampie porzioni di campo. Una delle sue più grandi utilità consiste nel supporto a Pjanic quando il bosniaco è marcato. Bentancur viene incontro al difensore e crea ...

Juventus - Pjanic mette le cose in chiaro : “giocare meglio? Sempre il solito discorso - poi vinciamo sempre” : Il centrocampista bosniaco ha parlato durante il Gran Gala del calcio AIC, respingendo le critiche sul gioco della Juventus L’ultima giornata di campionato ha regalato il sorpasso dell’Inter sulla Juventus in testa alla classifica, un esito inatteso considerando gli impegni casalinghi di entrambe le formazioni. Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse Il mezzo passo falso dei bianconeri contro il Sassuolo ha però ...

Juventus - Pjanic : «Non nascondiamoci dietro a scuse» : Il centrocampista della Juventus Pjanic ha parlato via Instagram dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo Miralem Pjanic ha suonato la carica dopo il pareggio strappato dal Sassuolo in casa della Juventus: «Da noi ci si aspetta sempre i tre punti ed è giusto sia così. Inutile provare a nascondersi dietro a delle scuse». «I passi falsi possono capitare, siamo consapevoli che non possiamo permettercene molti, ma non perdiamo l’entusiasmo e ...

Ronaldo Juventus : la verità di Pjanic. Il bosniaco zittisce tutti : Ronaldo Juventus SARRI PJANIC – Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, si è espresso anche sul rapporto e sull’ipotetica tensione tra Sarri e Cristiano Ronaldo. Il regista bianconero, oltre a parlare della Champions, si è soffermato sull’atteggiamento della superstar lusitana senza però evidenziare l’arrabbiatura nei confronti del tecnico toscano. Ronaldo Juventus: tensione con Sarri? La risposta di Pjanic Miralem ...

Juventus - Dybala : “Pjanic mi aveva detto di tirare basso… Vi spiego il motivo dell’esultanza” : “Ci siamo parlati con Pjanic prima della punizione, mi ha detto di tirarla bassa. Io gli ho detto che bassa l’avrebbero intercettata e che avrei provato a scavalcare la barriera tirando forte. Mi è andata bene. La mia esultanza? E’ dedicata alla mia ragazza, per un film che abbiamo visto insieme, è stato un gesto d’amore. E poi a Demiral, mi ha detto che avrei segnato stasera”. Sono le parole del protagonista ...