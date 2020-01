Justice League: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di giovedì 23 gennaio 2020) Justice League: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv La prima serata del giovedì si apre all’insegna del mondo fantasy con Justice League. La pellicola, in onda stasera 23 gennaio 2020 dalle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Zack Snyder, regista e produttore cinematografico statunitense che ha firmato pellicole come L’alba dei morti viventi, 300, Watchmen, Sucker Punch, L’uomo d’acciaio e Il regno di Ga’Hoole – La leggenda dei guardiani. Il lungometraggio d’avventura, distribuito dalla Warner Bros. e sceneggiato da Chris Terrio, ha potuto contare sulle musiche di Junkie XL, la fotografia di Fabian Wagner mentre il montaggio è stato affidato a David Brenner. Inoltre il film al botteghino in Italia ha incassato 6,7 milioni di euro nelle prime quattro settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di Justice League? ... termometropolitico

