Just One Drink | Laura Dern nella serie Quibi scritta da Nick Hornby (Di giovedì 23 gennaio 2020) La piattaforma di streaming mobile Quibi offrirà contenuti di dimensioni ridotte, della durata di 10 minuti o meno, preetnand anche una nuova serie con protagonista Laura Dern, dal titolo Just One Drink Just One Drink sarà scritta dallo sceneggiatore nominato all’Oscar e premiato autore Nick Hornby (Brooklyn, About a Boy). Laura Dern reciterà nei panni di … L'articolo Just One Drink Laura Dern nella serie Quibi scritta da Nick Hornby proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

transmatty : @madiconvey OH NO I JUST WANT ONE KFJDDVSB - fleckerish : @PiccionAlpha si ma è sfiancante perché ogni volta sono tipo oh yeah mi piacciono così così e così e poi dopo per s… - Sofia78441591 : RT @karen50064930: @singul4rityxx spring day e just one day sono le mie preferite in assoluto?? #BTSTOUR2020 #BTSinItaly #BTSinItaly2020 #It… -