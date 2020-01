Just Charlie - Diventa chi sei, clip esclusiva del film su un adolescente transgender (Di giovedì 23 gennaio 2020) La pellicola è il racconto dolceamaro di un adolescente come tanti che ha una grande passione, il calcio, e un grande segreto che non riesce a condividere con nessuno. Just Charlie - Diventa chi sei, il film di Rebekah Fortune di cui vi presentiamo una video clip esclusiva sarà nelle sale italiane dal 23 gennaio grazie a VALMYN e WANTED. Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Just Charlie - Diventa chi sei, è ambientato a Tamworth, una piccola città di commercianti nelle Midlands e racconta, con la schiettezza e il tono dolceamaro tipici della cultura britannica, di Charlie, un adolescente estremamente portato per il calcio. Il suo talento non sfugge a una delle squadre più grandi del Paese, il Manchester City, la quale gli offre ... movieplayer

