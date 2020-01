Italia terra di confine tra FENOMENI METEO SEVERI (Di giovedì 23 gennaio 2020) In Europa è presente una situazione METEO molto particolare: il freddo intenso è confinato alle alte latitudini, una vigorosa alta pressione condiziona il tempo su parte del continente, ma al tempo stesso una profonda area instabile è presente in Europa Occidentale. E l'Italia? È una terra di confine, "né carne né pesce": se da un lato non ci saranno condizioni di forte maltempo, dall'altra non ci sarà sole pieno, né gelo.Il Belpaese sentirà le influenze della vasta ciclogenesi sull'Iberia, con un METEO spesso nuvoloso, uggioso e in parte piovoso, ma solo per alcune regioni occidentali. Le aree orientali e meridionali, infatti, non sentiranno tali influssi e pertanto il tempo sarà spesso soleggiato e piuttosto calmo. Situazione in Europa: Italia nel mezzo tra figure bariche diametralmente opposte. Arriveranno ondate di gelo? La domanda è lecita, ma per ora non si ... meteogiornale

