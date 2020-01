Italia in 10 selfie: i nostri punti di forza dalle rinnovabili alla cultura (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’incontro del 24 gennaio ad Assisi e il Manifesto per un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica traggono forza anche dai dati raccontati dal rapporto “Italia in 10 selfie 2020”.Già oggi in Italia 432mila imprese negli ultimi cinque anni, hanno investito sull’ambiente. Sono quelle che esportano di più, innovano di più, producono più posti di lavoro (3.100.000 green jobs). L’Italia è seconda dopo la Cina per quota di mercato nella moda e surplus commerciale nel legno-arredo. È tra i primi cinque Paesi al mondo con un surplus manifatturiero oltre i 100 miliardi di dollari (109,5 miliardi di euro).Siamo il Paese europeo più sostenibile in agricoltura infatti siamo ai vertici mondiali per aree agricole coltivate a biologico: il 15,5% della superficie agricola utilizzata nazionale. E, ... huffingtonpost

