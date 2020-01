Isolata la quarta città in Cina, famiglia italiana a Hubei: “siamo chiusi in casa”. In Italia test tra 4-5 giorni (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Cina registra il primo decesso causato dal coronavirus in un’area al di fuori dell’epicentro di Wuhan. Nel frattempo sembra scongiurata l’allerta di contagio a Bari. E si attende il test diagnostico: “L’unico test per la diagnosi diretta del nuovo coronavirus cinese è quello ufficiale pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Arriverà ai centri in Italia fra 4-5 giorni”. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è Maria Rita Gismondo, direttore del Laboratorio di microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano, riferimento nazionale per le bioemergenze insieme all’Istituto Spallanzani di Roma. In Italia “la circolare ministeriale di ieri dà alle strutture indicazioni per l’anamnesi dei pazienti, che riprendono quelle dell’Oms di qualche giorno fa, e ai laboratori di riferimento comunica ... meteoweb.eu

