Irina Shayk tradita da Cristiano Ronaldo | “Decine di donne | nel cellulare ho trovato…”

La brusca rottura tra Irina Shayk e Cristiano Ronaldo rimane tuttora una pagina indimenticabile della cronaca rosa. Era il 2014 e, a ridosso della cerimonia di consegna del Pallone d'Oro, la coppia era scoppiata sotto i riflettori di tutto il mondo, facendo impazzire il gossip. Lui bellissimo divo del pallone, lei divina top model contesa dai migliori brand del mondo: dopo anni di complicità Irina e Cristiano avevano improvvisamente detto basta. Quali sono stati i reali motivi della rottura tra Ronaldo e la Shayk? Irina Shayk e Cristiano Ronaldo: tutta colpa dei tradimenti Irina Shayk sarà anche una delle donne più belle del mondo, ma per qualche assurdo motivo continua ad indossare le corna in ogni sua relazione. Con eleganza e ammirevole dignità, certo; ma è difficile spiegarsi perché una donna come lei venga tradita puntualmente.

