“Ingannate e violentate”: l’appello del magistrato della DNA alla società civile (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cesare Sirignano, sostituto procuratore nazionale antimafia, è intervenuto al convegno organizzato dall’associazione “7 Colonne” nell’aula Unità d’Italia della Corte di Appello di Roma. All’evento hanno preso parte anche l’ex procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, il presidente dell’Osservatorio It e Sicurezza dell’Eurispes, Roberto De Vita e Fabio Iadeluca, sociologo e criminologo. “La società civile – dichiara all’Ansa Sirignano – deve reagire di fronte allo sfruttamento di ragazzine africane poco più che dodicenni, fatte approdare in Europa e quindi anche in Italia per alimentare il mercato della prostituzione dopo essere state ingannate con false promesse da reclutatori spregiudicati e violentate da carcerieri in Libia. La criminalità mafiosa straniera ... anteprima24

“Ingannate violentate” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Ingannate violentate”