INFORTUNIO DIAWARA: LESIONE MENISCO/ Staff Roma proverà ad evitare l'operazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) INFORTUNIO DIAWARA: LESIONE al MENISCO sinistro dopo la gara di Coppa Italia di ieri sera contro la Juventus. Rischia due e mesi e mezzo di stop ilsussidiario

