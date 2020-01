Infortunio Danilo, lesione di basso grado alla coscia. La nota ufficiale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Infortunio Danilo, per il brasiliano lesione di basso grado al muscolo della coscia destra. Nuovi esami tra una decina di giorni Danilo, giocatore della Juve, ha rimediato un Infortunio nella gara di ieri contro la Roma. Il brasiliano si è sottoposto agli esami del caso e la società bianconera ha pubblicato una nota sulle sue condizioni. «Danilo questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

