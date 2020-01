Inclusione di ragazzi Down nel mondo del lavoro: l’AIPD cerca personale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorrecuso (Bn) – L’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) Sezione di Benevento, ricerca personale ambosesso da inserire in percorsi formativi e successivo inserimento nel mondo del lavoro esclusivamente per le zone di “Ponte (Bn) o Torrecuso (Bn)”. Il candidato dovrà avere, oltre ad un cromosoma in più, età compresa tra i 18 e i 31 anni. Non è prevista esperienza lavorativa. I candidati sono invitati a trasmettere via email, curriculum informativo indicando: generalità, recapito o contatto, eventuale esperienze formative e consenso al trattamento dei dati riservati, documento di riconoscimento e codice fiscale in copia, al seguente indirizzo di posta elettronica: aipdbenevento@gmail.com. I partecipanti alle preselezioni saranno contattati dal personale incaricato. L'articolo Inclusione di ragazzi Down nel mondo del lavoro: ... anteprima24

