Incidente sul lavoro a Mapello, la mano gli resta schiacciata sotto una pressa: operaio perde 4 dita (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un operaio di 56 anni, originario di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, ha perso quattro dita di una mano in un Incidente sul lavoro. Il grave episodio si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 23 gennaio, in un impianto lavorativo al confine tra Mapello e Presezzo. Una mano dell'uomo è rimasta schiacciata per cause da accertare sotto una pressa. fanpage

