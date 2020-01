In Italia il primo progetto europeo dedicato allo Spazio all’interno del Parco Magicland (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sta per essere ultimata a Magicland, il Parco Divertimenti più grande del Centro – Sud Italia, una nuova attrazione dedicata allo Spazio, unica nel nostro Paese e in Europa: Cosmo Academy, un progetto che trasforma l’esplorazione e lo studio dell’Universo in un’avventura divertente, senza perdere mai il rigore della Scienza. Cosmo Academy, la cui apertura è prevista in Primavera, verrà realizzata grazie agli esclusivi patrocini e collaborazioni: dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e anche grazie alle maggiori aziende Italiane del settore come Thales Alenia Space Italia, TeleSpazio, Avio ed e-GEOS. Responsabile del progetto scientifico Letizia Davoli, astrofisico, giornalista scientifica. Lo sviluppo del concept è stato affidato ai designers dell’Università ISIA ROMA Design, istituto pubblico di Design nella rete AFAM del MIUR. La ... meteoweb.eu

