Imbarazzo per i telecronisti RAI durante Juventus-Roma: “Si, è fuorigioco di Bonucci” (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Juventus è riuscita facilmente a passare il turno di Coppa Italia contro la Roma, chiudendo immediatamente la pratica nel primo tempo con tre gol che hanno sancito la netta supremazia da parte della squadra di Sarri. A quanto pare però i telecronisti Rai sembravano un bel po’ disorientati per il risultato così schiacciante da parte dei bianconeri, tant’è che per il terzo gol di Bonucci avevano più volte dichiarato come fosse fuorigioco, ma il VAR ha invece smentito tale tesi. I secondi finali del primo tempo di Juventus-Roma Nell’Imbarazzo generale i telecronisti hanno poi chiesto scusa, ammettendo insomma l’errore. Speravano probabilmente che la Roma fosse più in partita, ma invece non c’è stata storia ed anche se la squadra giallorossa ha trovato il gol della bandiera proprio nei primi minuti del secondo tempo, la Juventus è stata attenta a non subire più ... bufale

