Illeciti alla casa di cura Pineta Grande | arrestato l’amministratore Schiavone

Castel Volturno – In data odierna, il Nucleo Investigativo Carabinieri di Caserta ha dato esecuzione alla ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a carico di Schiavone Vincenzo. Si tratta dell'amministratore di fatto della struttura sanitaria "casa di cura Pineta Grande", sita in Castel Volturno e dominus della direzione gestionale riguardante i lavori di ampliamento della stessa, inoltre è stato applicato il divieto di dimora nella Regione Campania a carico di Romano Domenico (tecnico di parte della struttura sanitaria) e della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici per anni uno, a carico di Schiavone Giuseppe (Funzionario della Soprintendenza Archeologia ...

