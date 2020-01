Il virus cinese rischia di arrivare in Europa, parola agli esperti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il pericolo del virus che sta imperversando per le strade della Cina potrebbe presto arrivare in Europa. I pericoli Le vittime del coronavirus in Cina sono salite a 25 mentre i casi di contagio sono 616. Nel frattempo i virologi di Pechino avrebbero identificato come il virus 2019-nCoV sia arrivato all’uomo. Ci sarebbe stata una prima trasmissione dai pipistrelli … L'articolo Il virus cinese rischia di arrivare in Europa, parola agli esperti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus -