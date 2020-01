Il suo ultimo desiderio: il trailer del film Netflix con star Anne Hathaway (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'attrice premio Oscar Anne Hathaway sarà la protagonista del film Il suo ultimo desiderio, di cui Netflix ha condiviso il trailer. Il suo ultimo desiderio è il nuovo film con Anne Hathaway di cui Netflix ha condiviso il trailer in attesa del debutto previsto per il 21 febbraio in streaming. Il video regala le prime sequenze delle indagini riguardanti una cospirazione che porta una giornalista a scoprire un complesso giro di armi che vede coinvolto anche il padre. Il cast stellare di The Last Thing He Wanted, diretto da Dee Rees comprende anche Ben Affleck, Rosie Perez e Willem Dafoe. Il film, che verrà presentato al Sundance film Festival fuori concorso, è un adattamento del romanzo scritto da Joan Didian e ... movieplayer

