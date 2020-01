Il Segreto anticipazioni: Marcela scopre che Matias ha una pistola (Di giovedì 23 gennaio 2020) Interessanti le puntate iberiche della soap opera Il Segreto, che ogni giorno fa compagnia ai telespettatori di Canale 5 registrando buoni ascolti. Le anticipazioni raccontano che Francisca e Isabel proseguiranno con il loro piano volto ad avere pieno potere su Puente Viejo, mentre Marcela farà una scoperta inquietante sul conto di Matias, sempre più distante da lei e dalla figlia Camelia. Il Segreto anticipazioni: la scoperta di Marcela Come raccontano gli spoiler della soap opera, nelle prossime puntate Francisca chiederà a Isabel di acquistare le terre che le aveva promesso. La donna cercherà di trovare qualche scusa per non mantenere il patto, ma la Montenegro sarà inflessibile. Nel frattempo, Adolfo cercherà la complicità di Tomás per incontrare di nascosto Rosa, con la quale programmerà di andare a teatro. Peccato che i due vengano scoperti in flagrante da Ignacio, che porterà le ... kontrokultura

