Il Segreto anticipazioni, Adolfo nuovo eroe romantico: “Vi stupirò” (Di giovedì 23 gennaio 2020) anticipazioni Il Segreto, parla Adrian Pedraja: “Il mio personaggio vi piacerà” L’attuale stagione de Il Segreto sta per terminare. Presto i telespettatori di Canale5 assisteranno a un salto temporale di quasi cinque anni della soap e all’arrivo di 16 nuovi personaggi. Tra questi il marchese Adolfo De Los Vivos interpretato dall’affascinante Adrian Pedraja. L’attore spagnolo, intervistato dal settimanale Vero Tv, ha parlato del suo personaggio: “Adolfo ha terminato il suo corso di studi in Francia. E’ rimasto senza soldi, quindi è costretto a tornare a casa. Il suo punto di forza è il fascino, il suo punto debole sono le donne”. Adolfo, nuovo eroe romantico de Il Segreto, farà sognare i telespettatori grazie alla sua storia d’amore con Marta. Adrian Pedraja è certo che il suo personaggio, già molto amato in Spagna, piacerà ... lanostratv

zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto: ecco cosa succede giovedì 23 gennaio 2020 anticipazioni - #Beautiful #Segreto:… - zazoomnews : Il segreto anticipazioni 26 – 31 gennaio: Lola lascia Prudencio - #segreto #anticipazioni #gennaio:… - news_confusenet : Il segreto, anticipazioni 26 – 31 gennaio: Lola lascia Prudencio -