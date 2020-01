Il Segreto anticipazioni 24 gennaio 2020 | tutta Puente Viejo manifesta contro Garcia

Il Segreto anticipazioni - Adolfo nuovo eroe romantico : “Vi stupirò” : anticipazioni Il Segreto, parla Adrian Pedraja: “Il mio personaggio vi piacerà” L’attuale stagione de Il Segreto sta per terminare. Presto i telespettatori di Canale5 assisteranno a un salto temporale di quasi cinque anni della soap e all’arrivo di 16 nuovi personaggi. Tra questi il marchese Adolfo De Los Vivos interpretato dall’affascinante Adrian Pedraja. L’attore spagnolo, intervistato dal settimanale ...

Il Segreto anticipazioni : che ne sarà di Puente Viejo? Il piano folle di Mesia sta per compiersi : Pronti a scoprire che cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? Prima di iniziare con le anticipazioni e la trama di domani 24 gennaio 2020, proviamo a fare il punto della situazione. A Puente Viejo c’è grande agitazione per quello che potrebbe succedere a tutti. Qualcuno prova a cercare delle soluzioni, altri sembrano essere rassegnati. Intanto Maria provoca la sua infermiera e continua a voler fare degli esercizi che rischiano ...

Il Segreto anticipazioni : ESTHER deruba DON BERENGARIO! : Da qualche giorno, i telespettatori de Il Segreto stanno familiarizzando con il volto di ESTHER Soto (Patricia Delgado), la figlia “a sorpresa” di don Berengario (Miguel Uribe), il parroco di Puente Viejo. Nata dalla relazione che l’uomo ha avuto con Marina (Ana Lopez Segovia) durante il suo periodo di noviziato, la ragazza – a dispetto dei modi di fare apparentemente amorevoli – avrà intenzione di prendersi gioco ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : ecco cosa succede giovedì 23 gennaio 2020 - anticipazioni : Le travagliate vicende di Beautiful, Una Vita e Il Segreto non smettono di stupire i telespettatori di Canale 5; scopriamo insieme che cosa succederà oggi, giovedì 23 gennaio 2020, nelle tre soap pomeridiane. Beautiful, news: Hope fa una visita ginecologica Mentre Flo (Katrina Bowden), seppur con qualche rimorso di coscienza, ha firmato le carte per l’adozione della piccola “Phoebe”, attraverso le quali dichiarava di essere la ...

Il Segreto - anticipazioni 26 – 31 gennaio : Lola lascia Prudencio : Le anticipazioni della soap 'Il segreto', relative agli episodi in onda da domenica 26 gennaio a venerdì 31 gennaio, svelano che Prudencio scoprirà il terribile segreto di Lola. Una volta appresa la situazione, tra i due sembrerà tornare la serenità, ma all'improvviso la donna lascerà Prudencio. L'appuntamento è alle ore 16:35 su Canale5.Continua a leggere

Il Segreto anticipazioni 23 gennaio 2020 : Elsa ha deciso di incontrare Alvaro : Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 23 gennaio 2020 su Canale 5, Elsa deciderà di incontrare Alvaro a Madrid: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di giovedì 23 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni prefigurano l'epilogo della vicenda che vede coinvolti Elsa e Isaac con Alvaro. La Laguna ha infatti deciso, dopo le insistenze dell'uomo, di incontrare Alvaro a Madrid per chiarire definitivamente la loro posizione. Alvaro ...

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO uccide il padre di MARCELA - ma non solo : anticipazioni Il Segreto: la morte di PACO DEL MOLINO L’omicidio dello “sceriffo” Meliton Melquiades (Roberto Saiz) non sarà l’unico avvenimento luttuoso delle prossime puntate italiane de Il Segreto; a pochissimi giorni dal triste avvenimento, i telespettatori dovranno infatti salutare anche Paco del Molino (Manuel Aguillar), il padre di MARCELA (Paula Ballesteros). L’uomo verrà infatti ucciso dallo psicopatico ...

Il Segreto/ Anticipazioni 22 gennaio : Garcia Moreles vuole distruggere Puente Viejo? : Il Segreto, Anticipazioni puntata 22 gennaio: Garcia Morales vuole distruggere Puente Viejo? Carmelo e Severo non ci stanno e...

Il Segreto anticipazioni : Dori nasconde un oscuro segreto che distruggerà Maria? Matias e Raimundo preoccupati : Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto, grande preoccupazione per gli abitanti di Puente Viejo in merito a quello che potrebbe succedere a causa del nuovo bacino idrico. Francisca, Irene, Severo, Raimundo e gli altri cercano di fare il possibile ma sembra che il paese abbia le ore contante. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 23 gennaio 2020. Che cosa ...

Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 22 Gennaio : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 22 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Maria soffre sempre di più, i dolori sono insopportabili e le sedute di terapia si fanno sempre più intense. Fernando si preoccupa per lei, convinto che si stia sforzando troppo e cerca di intervenire. Nel frattempo, c’è qualcosa che Maria ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : ecco cosa succede mercoledì 22 gennaio 2020 - anticipazioni : Nuovo pomeriggio televisivo in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap in onda su Canale 5. ecco quello che succederà oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Beautiful, spoiler: Steffy consulta Carter Walton Nell’ultimo appuntamento trasmesso, Flo (Katrina Bowden) ha appreso da Reese (Wayne Brady) che Steffy (Jacqueline McInnes Wood), per adottare la piccola “Phoebe“, gli consegnerà 250.000 dollari in contanti; ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio 2020 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio 2020: Prudencio intende assolutamente scoprire qual è il SEGRETO di Lola e così cerca di incontrare sua sorella Ana per capire come stanno le cose… Puente Viejo è sempre più a rischio per via della diga voluta da Garcia Morales. Elsa ha deciso: incontrerà Alvaro a Madrid. Maria non segue le indicazioni fornite dal medico, così il dottor Zabaleta chiede a Matias di ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Prudencio e Lola si sposano - ma lui nasconde qualcosa! : Ad un passo dalle nozze, Prudencio contravviene al patto stretto con Lola: essere per sempre sinceri l'uno con l'altro.

Il Segreto anticipazioni spagnole : Francisca e Isabel si alleano : Nelle puntate spagnole de Il Segreto non mancheranno nuovi intrighi e inaspettate alleanze. Dopo il ritorno a Puente Viejo di Francisca, tutto sarà destinato a cambiare. La Montenegro e Isabel stringeranno una forte alleanza, mentre Raimundo è ancora alla ricerca della donna. Il Segreto: Isabel e Francisca alleate Stando alle anticipazioni della soap opera iberica, nelle puntate che vedremo in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci sarà grande ...