Il retroscena/ Mastella riunisce gli assessori: “Preparatevi al voto, tutti ricandidati” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSembra sempre più vicino il ritorno alle urne per palazzo Mosti. E se nella serata di ieri erano rimbalzate voci di un primo ripensamento di Clemente Mastella, gli ultimi segnali che giungono da via Annunziata vanno in tutt’altra direzione. Riunita questa mattina la sua giunta, alle 13, Mastella ai suoi assessori ha confermato sia la volontà di presentare le dimissioni (anche prima del 4 febbraio, come si immaginava qualche giorno fa), sia l’intenzione di ‘confermarle’ nei venti giorni successivi, determinando così lo scioglimento anticipato della consiliatura e il ritorno al voto. E neanche la garanzia del via libera al bilancio di previsione sembra smuovere il sindaco dai propri convincimenti. Non tanto per la paura di un’imboscata – i numeri in Aula magari si troverebbero pure visto che i consiglieri di andare al voto in primavera proprio non ne ... anteprima24

Il retroscena : Mastella realmente tentato dalle dimissioni. Ma non sarebbe una resa : Tempo di lettura: 3 minutiTutt’altro che un bluff. Mastella alle dimissioni ci sta pensando seriamente. D’altronde se è vero che dal punto di vista ufficiale una crisi a palazzo Mosti ancora non è stata aperta, il fatto che la maggioranza di governo sia ormai sul punto di implodere è sotto gli occhi di tutti. E l’ex Guardasigilli lo ha ribadito più volte: di lasciarsi cuocere a fuoco lento proprio non ne ha voglia. E la possibile creazione di ...

