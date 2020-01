Il reddito di cittadinanza a chi ha la villa e la Ferrari: blitz anti-furbetti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Alberto Giorgi Maxi operazione della Guardia di Finanza contro 237 persone, residenti in provincia di Reggio Calabria. Una famiglia era vicino alla 'ndrangheta Con ville e macchine di lusso prendevano comunque il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Locri, con il coordinamento della Procura della Repubblica della stessa città calabrese, ha individuato oltre duecento persone – 237 per l'esattezza – che avevano richiesto e ottenuto il sussidio grillino per combattere la povertà. Le richieste dei suddetti soggetti, tutti privi dei requisiti minimi necessari per poter usufruire dell'assegno previsto, erano arrivate dall’aprile al dicembre dell'anno passato. I "furbetti", incastrati dalle Fiamme Gialle della locride, avrebbero infatti falsificato le informazioni e i dati relativi alle Dichiarazioni sostitutive uniche, omettendo di indicare i componenti del nucleo ... ilgiornale

