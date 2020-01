Il principe Carlo ha ignorato Mike Pence a Gerusalemme? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gerusalemme, 23 gen. (askanews) – Il principe Carlo ha ignorato Mike Pence durante le commemorazioni per la Shoah allo Yad Vashem a Gerusalemme? A far sorgere la domanda questo video, in cui il principe di Galles passa oltre senza stringere la mano al segretario di Stato americano, per poi fermarsi a salutare il premier isrealiano Benjamin Netanyahu. Pence e il suo staff hanno subito smentito: i due si sono amichevolmente salutati e parlati in altri momenti della cerimonia, come dimostrano anche alcune foto. Probabilmente quindi si è trattato solo di un veloce cenno di saluto fra due persone che si erano viste e parlate poco prima. notizie

