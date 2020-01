Il nuovo blitz di Salvini a Modena: “In questo negozio si spaccia” (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Salvini a Modena: “In questo negozio si spaccia, va chiuso. Noi la droga la combattiamo piazza per piazza perché fa male”. Modena – nuovo blitz di Matteo Salvini a Modena. Dopo aver suonato a caccia di un presunto spacciatore tunisino, questa volta nel mirino del leader della Lega è finito un negozio, indicato da alcune donne. Il tutto, naturalmente, raccontato con un VIDEO su Facebook. “Dov’è questo negozio?“, ha chiesto l’ex ministro della Lega che ha aggiunto: “Chiediamo cortesemente a chi di dovere, alla Procura e alle forze dell’ordine, di fare i dovuti controlli in questo negozio, perché qua dentro si spaccia la droga“. Qui Modena, state con noi.Pubblicato da Matteo Salvini su Giovedì 23 gennaio 2020 Salvini ci riprova: “Qui si spaccia” Dopo il caso del citofono Matteo Salvini ci ... newsmondo

NonnaMaria15 : RT @CieloItalia: Salvini, nuovo blitz anti-droga a Modena: 'In questo negozio si spaccia?' Lo sanno tutti a quanto pare. - NonnaMaria15 : RT @GiancarloDeRisi: Emilia-Romagna, nuovo blitz di Salvini in un negozio a Modena: 'In questo negozio si spaccia, va chiuso'. Così il lead… - frank_robusto : RT @Rassegne_Italia: Nuovo blitz antidroga di Salvini, dopo i tunisini tocca ai nigeriani: “Qui si spaccia?”. La sinistra impazzisce (Video… -