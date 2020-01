Il Napoli ha ancora mezza squadra che lavora a parte (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il report ufficiale del Napoli. La squadra ha svolto allenamento sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e partita a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens. L'articolo Il Napoli ha ancora mezza squadra che lavora a parte ilNapolista. ilnapolista

